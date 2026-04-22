Вышел первый тизер «Глиноликого» ― боди-хоррора от DC Studios

Фото: DC/YouTube

На ютуб-канале DC появился первый тизер-трейлер фильма «Глиноликий» ― о новом злодее из вселенной Бэтмена. В зарубежный прокат картина выйдет 23 октября. 

Хоррор расскажет историю происхождения злодея, которого сыграл Том Рис Харрис. Его персонаж ― начинающий и не очень удачливый актер Мэтт Хейген, чье лицо обезображивает гангстер с ножом.  В отчаянии герой обращается к ученой (Наоми Оки), которая проводит ему экспериментальную медицинскую процедуру. В результате его тело превращается в глину, способную принимать облик любого человека. 

Видео: DC/YouTube

Боди-хоррор Джеймса Уоткинса («Не говори никому») основан на сценарии Майка Флэнагана («Доктор Сон»), написанном вместе с Хуссейном Амини. Сопредседатель DC Studios Джеймс Ганн говорил, что у студии «не было планов снимать фильм о Глиноликом», но затем Флэнаган принес «один из лучших сценариев, которые мы читали».

В отличие от «Джокера» и его сиквела 2024 года, фильм считается частью общей киновселенной DC, а не отдельной самостоятельной историей.

Перед «Глиноликим» у DC выйдет «Супергерл», старт проката которой намечен на 26 июня. Оба фильма относятся ко второй волне полнометражных фильмов DC от Джеймса Ганна и Питера Сафрана после прошлогоднего хита «Супермен». Среди других будущих проектов студии — сиквел «Супермена» под названием «Человек завтрашнего дня», который выйдет 9 июля 2027 года, и «Бэтмен: Часть II» Мэтта Ривза, запланированный на 1 октября 2027 года.

