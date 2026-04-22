Создатели «Приключений желтого чемоданчика» расскажут на Киностудии Горького о съемках фильма

23 и 24 апреля в Кинокампусе киностудии Горького пройдут паблик-токи с создателями семейной комедии «Приключения желтого чемоданчика». Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе киностудии.
23 апреля во встрече примут участие режиссер картины Денис Гуляр и юные актеры Феодор Кирсанов и Любава Долински, сыгравшие Петю и Тому. Участники расскажут о съемках фильма и о том, что режиссер ждет от детей-актеров. Встреча будет полезна и родителям: им объяснят, как устроена работа с детьми в кино и какие качества помогают юным артистам раскрыться. Начало паблик-тока в 17.00, вход бесплатный по регистрации.
Специальным гостем второй встречи, которая пройдет 24 апреля, станет актер Олег Комаров, исполнивший роль Чудесного Доктора. Он расскажет, как проходят съемки в комедийных и семейных фильмах, поделится профессиональными советами и, как обещают организаторы, раскроет несколько секретов желтого чемоданчика. Встреча начнется в 15.30, зарегистрироваться можно тут.
«Приключения желтого чемоданчика» выйдут в прокат 23 апреля. Это новая экранизация одноименной книги Софьи Прокофьевой, над которой Киностудия Горького работала вместе с «Кинокомпанией братьев Андреасян».
В центре сюжета ― мальчик-затворник Петя, который предпочитает сидеть за гаджетами, а общаться с ровесниками боится. Его родители решают обратиться к Чудесному Доктору, чей желтый чемоданчик полон волшебных лекарств. Они способны лечить не только простуду, но и, например, грусть или трусость. Когда чемоданчик крадут, Петя вместе с Доктором оказывается втянут в череду приключений.