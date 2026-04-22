Перезапуск «Техасской резни бензопилой» для A24 снимет Карри Баркер

Режиссером ремейка «Техасской резни бензопилой» для студии A24 станет Карри Баркер, известный по фильму «Обсессия». Об этом сообщает Variety.
Детали проекта пока держатся в секрете, однако инсайдеры называют его переосмыслением культового хоррора 1974 года.
Хоррор Баркера «Обсессия» выйдет в российский прокат 21 мая. Сюжет разворачивается вокруг мужчины, чье навязчивое желание добиться любви подруги приводит к трагедии. Параллельно Баркер работает над фильмом «Все, кроме призраков» («Anything but Ghosts») для студии Blumhouse. Мужчина выступает режиссером, соавтором сценария и исполнителем главной роли. Картина расскажет о двух мошенниках — охотниках за привидениями, которые сталкиваются с настоящими духами и ложью, на которой держится их бизнес.
Параллельно с фильмом A24 разрабатывает сериал по мотивам «Техасской резни бензопилой» — он не будет связан с картиной Баркера. Сценаристом и продюсером шоу выступит Джей Ти Моллнер. Постановщик подчеркнул, что не намерен переснимать оригинал 1974 года, а планирует глубокое и долгосрочное исследование вселенной в новом формате.
Права на всю медиафраншизу «Техасская резня бензопилой» A24 выкупила в феврале у компании Exurbia Films, представляющей создателей классического фильма. Сделка состоялась по итогам аукциона, в котором также участвовали такие режиссеры, как Джордан Пил и Тейлор Шеридан.