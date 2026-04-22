Перестрелка на звездолетах в первом отрывке «Мандалорца и Грогу»

Афиша Daily
Фото: Disney

Disney опубликовала первый отрывок «Мандалорца и Грогу» — полнометражного продолжения сериала «Мандалорец». Фильм выйдет в зарубежный прокат 22 мая.

Действие разворачивается после падения злой Империи, но по всей галактике все еще разбросаны имперские военачальники. Пока молодая Новая Республика пытается защитить все, за что сражалось Сопротивление, она обращается за помощью к мандалорскому охотнику за головами Дину Джарину и его юному ученику Грогу (он же малыш Йода).

В опубликованном отрывке Мандалорец с товарищами ведет перестрелку с имперскими штурмовиками — и все действие происходит прямо на движущихся машинах. Параллельно малыш Йода осваивает управление ракетой.

Видео: Disney

Главную роль в проекте вновь исполнит Педро Паскаль («Материалистка»). В актерский состав также вошли Сигурни Уивер («Чужой»), Джереми Аллен Уайт («Медведь») и Джонни Койн («Что бы вы сделали…»). Режиссером выступил соавтор сериала «Мандалорец» Джон Фавро.

Первый трейлер картины опубликовали еще в сентябре, а второй показали на Супербоуле. Наконец, третий вышел в феврале, четвертый — в апреле.

В ближайших планах Lucasfilm еще один полнометражный проект — «Звездные войны: Звездный истребитель». Его действие развернется спустя пять лет после событий девятой части — «Скайуокер. Восход». Режиссером выступит Шон Леви, ранее работавший над «Дэдпулом и Росомахой», «Главным героем» и «Ночью в музее». Главные роли исполнят Райан Гослинг («Барби»), юный актер Флинн Грей («Шерлок и дочь»), Миа Гот («Перл») и Мэтт Смит («Доктор Кто»).

