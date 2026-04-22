Фильму «Покидая Северную Корею» не выдали прокатное удостоверение

Минкульт отказал в прокатном удостоверении фильму «Покидая Северную Корею». Об этом сообщил дистрибьютор U Films.
Решение обосновали подпунктом «з» пункта 19 «Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм». Он предполагает отказ «в иных определенных федеральными законами случаях».
Старт российского проката был намечен на 30 апреля. «Нам очень жаль, что у российского зрителя не будет легальной возможности увидеть эту трогательную картину», ― отметили представители прокатчика.
«Покидая Северную Корею» ― датско-южнокорейский фильм, снятый Фредериком Сульбергом. Лента рассказывает о девушке, которая бежит в Южную Корею, чтобы заработать деньги для больной матери. Там героиню ждет не только свобода, но и новые правила, жесткая конкуренция и высокие ожидания общества.
Сульберг говорил, что его целью было «создать универсальный фильм, основанный на особенной истории вынужденного переезда и одновременно затрагивающий более широкие вопросы: кто мы? где наше место и как нас формируют общества, в которых мы живем?»