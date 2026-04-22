Книгу Маргариты Симоньян добавили в лонг-лист «Большой книги» уже после публикации списка
Блогерше Александре Митрошиной продлили домашний арест до 1 августа
Показываем фрагмент из нового сериала «Большая фарма» об изобретении лекарства от всех болезней
Белла Хадид выпустит книгу
Федор Конюхов перечислил три книги, которые берет с собой в путешествия
Майкл Б.Джордан и Остин Батлер исполнят главные роли в фильме по «Полиции Майами»
Павел Дуров выпустил шансон про блокировки в интернете
В новом тизере комедии «Очень страшное кино-6» показали пародию на фильм «Майкл»
ЛСП, Валерий Сюткин, Мальбэк & Сюзанна: Пикник «Афиши» объявил вторую волну артистов
Бенедикт Камбербатч снимется в экранизации романа Ника Брукера про ограбление Ватикана
По фильму «Полицейские» с Сильвестром Сталлоне снимут сериал
Вышел первый тизер «Глиноликого» ― боди-хоррора от DC Studios
В Северной Осетии спасли медведицу Дыньку. В Подмосковье она подружилась с щенком Арбузиком
Создатели «Приключений желтого чемоданчика» расскажут на Киностудии Горького о съемках фильма
24 апреля в Москве пройдет масштабный парад судов
«Не та легенда, которую вы помните»: вышел новый тизер «Смерти Робин Гуда» от A24
Основатель Gate31 Денис Шевченко сообщил, что бренд находится на грани закрытия
Новые «Зловещие мертвецы» получили первый тизер
Netflix выпустит документальный сериал о Кайли Миноуг
В Великобритании запретят покупать сигареты родившимся после 2008 года
Вышел тизер ромкома «За любовь» с Ксенией Бородиной и Алексеем Чадовым в главных ролях
Канье Уэсту запретили въезд в Польшу
Дрейк выпустит новый альбом 15 мая
ЦБ опроверг изменение тарифов на переводы через СБП
Перестрелка на звездолетах в первом отрывке «Мандалорца и Грогу»
Артемий Лебедев прокомментировал скандал с Олесей Иванченко на «Натальной карте»
«Вкусвилл» выпустил мармелад со вкусом квашеной капусты
«Бар „Один звонок“» с Данилой Козловским продлили на второй сезон

Фильму «Покидая Северную Корею» не выдали прокатное удостоверение

Фото: Sonntag Pictures

Минкульт отказал в прокатном удостоверении фильму «Покидая Северную Корею». Об этом сообщил дистрибьютор U Films.

Решение обосновали подпунктом «з» пункта 19 «Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм». Он предполагает отказ «в иных определенных федеральными законами случаях».

Старт российского проката был намечен на 30 апреля. «Нам очень жаль, что у российского зрителя не будет легальной возможности увидеть эту трогательную картину», ― отметили представители прокатчика.

«Покидая Северную Корею» ― датско-южнокорейский фильм, снятый Фредериком Сульбергом. Лента рассказывает о девушке, которая бежит в Южную Корею, чтобы заработать деньги для больной матери. Там героиню ждет не только свобода, но и новые правила, жесткая конкуренция и высокие ожидания общества. 

Сульберг говорил, что его целью было «создать универсальный фильм, основанный на особенной истории вынужденного переезда и одновременно затрагивающий более широкие вопросы: кто мы? где наше место и как нас формируют общества, в которых мы живем?»

