Постером Канн-2026 стал кадр из «Тельмы и Луизы»
Канье Уэсту запретили въезд в Польшу
Дрейк выпустит новый альбом 15 мая
За переводы юрлицам по СБП начнут брать комиссию с 1 мая
Перестрелка на звездолетах в первом отрывке «Мандалорца и Грогу»
Артемий Лебедев прокомментировал скандал с Олесей Иванченко на «Натальной карте»
«Вкусвилл» выпустил мармелад со вкусом квашеной капусты
«Бар „Один звонок“» с Данилой Козловским продлили на второй сезон
Данила Козловский напишет сценарий к фильму по «Двенадцати месяцам»
СМИ: из «Дьявол носит Prada-2» вырезали не только Сидни Суини, но еще Анну Винтур и Конрада Рикамору
Перезапуск «Техасской резни бензопилой» для A24 снимет Карри Баркер
Кукловод, управлявший Рокки в «Проекте „Конец света“», сможет претендовать на «Оскар»
СМИ: операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN
Презервативы Durex подорожают на 30% из‑за войны на Ближнем Востоке
Лерчек представила новый бренд косметики
В «Ростелекоме» разработали российский аналог Figma
В Мещанском районе Москвы построят «школу будущего»
Режиссер байопика о Майкле Джексоне поставил под сомнение обвинения против артиста
«Я горжусь тобой». Джастин Тимберлейк прокомментировал кавер Джастина Бибера на его песню
Байопик «Баста. Начало игры» выйдет в прокат 24 декабря
Почти треть россиян накопили до 50 тысяч рублей наличными
СМИ: Сидни Суини должна была появиться в «Дьявол носит Prada-2», но сцену с ней вырезали
23 апреля в Москве пройдет выставка «Эра Водолея» петербургской художницы Алины Утробиной
Из России в КНДР впервые можно будет добраться на автомобиле
Дрейк спрятал дату выхода нового альбома внутри ледяной скульптуры
Зомби-кошмар в замкнутом пространстве: смотрим русский трейлер «Колонии» от автора «Поезда в Пусан»
В ДК «Альфа Кристалл» открывается «Рестик» — новый проект создателей «Оригинала» и «Диско-клуба»
Вышел первый тизер-трейлер мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны»

Синоптик: в Москве вновь ожидаются снегопады и ливни

Афиша Daily
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Сегодняшняя погода в Москве — затишье перед бурей, предупреждает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в четверг в городе пройдет ливень, а к утру пятницы дождь сменится снегом.

Синоптик отмечает, что в Подмосковье сформируется временный снежный покров высотой от 3 до 8 сантиметров. В Москве же, преимущественно на востоке, в пределах МКАД, тоже местами может появиться небольшой снег — толщиной от 1 до 3 сантиметров.  

«Во время зарядов снега с середины четверга до утра пятницы, а также метелей и порывистого северо-западного ветра видимость на дорогах будет ухудшаться до 1–4 километров, кратковременно до 400–900 метров. К воскресенью снег исчезнет», — говорится в посте.

Температура воздуха составит от +1 до +6 градусов. В выходные холод отступит и термометры покажут от +6 до +11 градусов.

«Несмотря на сегодняшнее потепление, до конца месяца температурный фон в Центральной России останется не по сезону низким и снегопады в конце апреля еще повторятся! В мешке холода, по всей видимости, окажется и Первомай!» — пишет синоптик. Ранее он говорил, что причиной похолодания стало противоборство двух барических систем — скандинавского антициклона и циклона южного происхождения. 

