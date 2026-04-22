Синоптик: в Москве вновь ожидаются снегопады и ливни

Сегодняшняя погода в Москве — затишье перед бурей, предупреждает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в четверг в городе пройдет ливень, а к утру пятницы дождь сменится снегом.
Синоптик отмечает, что в Подмосковье сформируется временный снежный покров высотой от 3 до 8 сантиметров. В Москве же, преимущественно на востоке, в пределах МКАД, тоже местами может появиться небольшой снег — толщиной от 1 до 3 сантиметров.
«Во время зарядов снега с середины четверга до утра пятницы, а также метелей и порывистого северо-западного ветра видимость на дорогах будет ухудшаться до 1–4 километров, кратковременно до 400–900 метров. К воскресенью снег исчезнет», — говорится в посте.
Температура воздуха составит от +1 до +6 градусов. В выходные холод отступит и термометры покажут от +6 до +11 градусов.
«Несмотря на сегодняшнее потепление, до конца месяца температурный фон в Центральной России останется не по сезону низким и снегопады в конце апреля еще повторятся! В мешке холода, по всей видимости, окажется и Первомай!» — пишет синоптик. Ранее он говорил, что причиной похолодания стало противоборство двух барических систем — скандинавского антициклона и циклона южного происхождения.