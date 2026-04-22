24 апреля в Москве пройдет масштабный парад судов

24 апреля по акватории Москвы-реки через центральную часть столицы пройдет парад судов. В нем примут участие 10 судов: классические теплоходы, регулярное электросудно и прогулочное гибридного типа «Стрельна». Все они будут перевозить пассажиров в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Колонна стартует в 10.50 от Котельнической набережной. Суда пройдут под Большим Устьинским, Большим Москворецким, Большим Каменным, Патриаршим, Крымским и Андреевским мостами. Завершится парад у Новоандреевского моста.
По данным Ликсутова, самое популярное направление у жителей города — речной маршрут по историческим городам страны «Московское золотое кольцо». Им воспользовались 210 тыс. пассажиров. На всем речном транспорте столицы в 2025 году было совершено более 3,8 млн поездок.