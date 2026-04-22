Данила Козловский напишет сценарий к фильму по «Двенадцати месяцам»

Данила Козловский выступит творческим руководителем фильма по «Двенадцати месяцам». Он напишет сценарий к киносказке вместе с Сергеем Левитаном («Бар „Один звонок“»), сообщает «Кинопоиск».
Главной героиней в картине станет девушка Марушка, которой нужно будет встретиться не только с месяцами, но и с принцем.
«Поиск чего-то невозможного, цветов среди снега — это наша попытка сломать систему и доказать, что в жизни есть место чуду. Подснежники — первый признак того, что жизнь продолжается несмотря на холод. Мы хотим поразмышлять на эту тему и предложить совершенно новый взгляд на легенду», — рассказал Козловский.
Козловский также стал генеральным продюсером «12 месяцев» вместе с Федором Бондарчуком. В прокат фильм должен выйти 1 января 2029 года.
Недавно стало известно, что сериал с Данилой Козловским «Бар „Один звонок“» продлили на второй сезон. Премьера первого состоялась на Kion 1 октября 2025 года.