Кукловод, управлявший Рокки в «Проекте „Конец света“», сможет претендовать на «Оскар»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Amazon MGM Studios

Джеймс Ортис, мастер-кукловод, управлявший инопланетянином Рокки в фильме «Проект „Конец света“», сможет претендовать на премию «Оскар», но останется за рамками «Золотого глобуса». Об этом сообщает Variety.

Как выяснило издание, работа Ортиса соответствует критериям Американской киноакадемии и Гильдии киноактеров США. Сами организации подтвердили, что кукловоды подпадают под их юрисдикцию. Однако правила «Золотого глобуса» не допускают Ортиса к участию.

В премии Critics Choice Awards нет четких правил — актер, вероятно, будет допущен к рассмотрению. BAFTA также будет готова его принять: это единственная премия, которая ранее номинировала актера озвучивания на «Лучшую мужскую роль второго плана» — Эдди Мерфи за работу в «Шреке».

Сам Ортис настаивает на актерской природе своей работы: «Обычно кукловодство воспринимают как техническое достижение, как зрелище, и это правда. Но для меня как актера это не отправная точка. Мне важно сердце персонажа — что он пытается сказать, что чувствует. Когда мы берем кукловодство, которое часто считают просто декоративным приемом, и оживляем существо с бьющимся сердцем так, что это по-настоящему трогает людей, — тогда мы делаем нечто значимое».

«Проект „Конец света“» основан на романе автора «Марсианина» Энди Вейера «Проект „Аве Мария“». В центре сюжета — бывший молекулярный биолог и школьный учитель Райленд Грейс, который становится астронавтом. Очнувшись на борту космического корабля, он не может вспомнить, как там оказался. Постепенно память возвращается: героя отправили к звезде Тау Кита, расположенной примерно в 12 световых годах от Земли, чтобы выяснить, как спасти человечество от глобальной катастрофы.

Режиссерами фильма выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер — создатели фильма «Человек-паук: Через вселенные». Сценарий написал Дрю Годдард, ранее адаптировавший «Марсианина» для экрана.

«Проект „Конец света“» стал вторым по успешности проектом в карьере Райана Гослинга. На первом месте остается «Барби» Греты Гервиг, собравшая 1,4 млрд долларов.

Расскажите друзьям