Артемий Лебедев прокомментировал скандал с Олесей Иванченко на «Натальной карте»

Артемий Лебедев объяснился за свои слова во время выпуска «Натальная карта», которые вызвали скандал. Во время съемок юмористического шоу про астрологию на вопрос Олеси Иванченко о том, что ей с ним обсуждать, если он не хочет говорить о личной жизни, ответил: «Сосать».
После этих слов ведущая расплакалась. В соцсетях Олесю поддержали большинство пользователей, в том числе певец Сергей Лазарев, телеведущая Регина Тодоренко, стилист Александр Рогов и другие.
Лебедев сообщил, что фразу «сосать» он использовал в значении «принять поражение». Когда он понял, что Иванченко обиделась на это, он извинился.
При этом он отметил, что сама ведущая нередко использует это выражение в разных шоу и по отношению к другим гостям. Лебедев добавил, что в итоге инцидент оказался выгоден всем: ролик стал вирусным в сети и поднял популярность шоу.