Лерчек представила новый бренд косметики

Блогер Валерия Чекалина запустила новый бренд косметики под названием Eyya. Об этом говорится в ее инстаграме*.



Разработка косметики заняла два года. «Два года об этом бренде никто не знал. И только сейчас он выходит в свет. Никто не знает, что будет дальше с Лерой. Но на данный момент — это то, что позволяет ей творить и жить. То, что дает большой смысл», — говорится в публикации.



Сейчас в бренде представлено два основных продукта — уходовый бокс для лица с экзосомами и блески-бальзамы для губ с экзосомами и пептидами. «Как показала жизнь — никто не знает, что нас ждет впереди, какая судьба нам уготовлена. И я не знаю. Даже если меня не будет, хочется, чтобы этот бренд жил и нес девушкам главный посыл, который я всегда пыталась донести. Но, может быть, в какой-то момент я потеряла сама с ним связь. Это думать о себе, прежде всего о своем здоровье, о своей красоте», — рассказала блогер в опубликованном видео.