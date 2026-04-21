Постером Канн-2026 стал кадр из «Тельмы и Луизы»
Канье Уэсту запретили въезд в Польшу
Дрейк выпустит новый альбом 15 мая
За переводы юрлицам по СБП начнут брать комиссию с 1 мая
Перестрелка на звездолетах в первом отрывке «Мандалорца и Грогу»
Артемий Лебедев прокомментировал скандал с Олесей Иванченко на «Натальной карте»
«Вкусвилл» выпустил мармелад со вкусом квашеной капусты
«Бар „Один звонок“» с Данилой Козловским продлили на второй сезон
Данила Козловский напишет сценарий к фильму по «Двенадцати месяцам»
СМИ: из «Дьявол носит Prada-2» вырезали не только Сидни Суини, но еще Анну Винтур и Конрада Рикамору
Перезапуск «Техасской резни бензопилой» для A24 снимет Карри Баркер
Синоптик: в Москве вновь ожидаются снегопады и ливни
Кукловод, управлявший Рокки в «Проекте „Конец света“», сможет претендовать на «Оскар»
СМИ: операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN
Презервативы Durex подорожают на 30% из‑за войны на Ближнем Востоке
В «Ростелекоме» разработали российский аналог Figma
В Мещанском районе Москвы построят «школу будущего»
Режиссер байопика о Майкле Джексоне поставил под сомнение обвинения против артиста
«Я горжусь тобой». Джастин Тимберлейк прокомментировал кавер Джастина Бибера на его песню
Байопик «Баста. Начало игры» выйдет в прокат 24 декабря
Почти треть россиян накопили до 50 тысяч рублей наличными
СМИ: Сидни Суини должна была появиться в «Дьявол носит Prada-2», но сцену с ней вырезали
23 апреля в Москве пройдет выставка «Эра Водолея» петербургской художницы Алины Утробиной
Из России в КНДР впервые можно будет добраться на автомобиле
Дрейк спрятал дату выхода нового альбома внутри ледяной скульптуры
Зомби-кошмар в замкнутом пространстве: смотрим русский трейлер «Колонии» от автора «Поезда в Пусан»
В ДК «Альфа Кристалл» открывается «Рестик» — новый проект создателей «Оригинала» и «Диско-клуба»
Вышел первый тизер-трейлер мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны»

Лерчек представила новый бренд косметики

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: из соцсетей

Блогер Валерия Чекалина запустила новый бренд косметики под названием Eyya. Об этом говорится в ее инстаграме*.

Разработка косметики заняла два года. «Два года об этом бренде никто не знал. И только сейчас он выходит в свет. Никто не знает, что будет дальше с Лерой. Но на данный момент — это то, что позволяет ей творить и жить. То, что дает большой смысл», — говорится в публикации. 

Сейчас в бренде представлено два основных продукта — уходовый бокс для лица с экзосомами и блески-бальзамы для губ с экзосомами и пептидами. «Как показала жизнь — никто не знает, что нас ждет впереди, какая судьба нам уготовлена. И я не знаю. Даже если меня не будет, хочется, чтобы этот бренд жил и нес девушкам главный посыл, который я всегда пыталась донести. Но, может быть, в какой-то момент я потеряла сама с ним связь. Это думать о себе, прежде всего о своем здоровье, о своей красоте», — рассказала блогер в опубликованном видео.

Видео: из соцсетей

8 марта стало известно, что у Лерчек диагностировали рак желудка. По словам бойфренда Валерии Луиса Сквиччиарини, у нее рак с метастазами в легких.

Онкологическое заболевание обнаружили вскоре после того, как Лерчек родила четвертого ребенка — сына от Сквиччиарини. Ребенок здоров. По словам его отца, медиков обеспокоило состояние плаценты женщины.

Сквиччиарини поделился, что позвонки Чекалиной начали разрушаться и девушке провели операцию на позвоночнике. 14 марта Валерия начала химиотерапию, 16 марта — лучевую. По словам адвокатов, Лерчек потеряла зрение на правом глазу из‑за поражения костей черепа.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.


 

Расскажите друзьям