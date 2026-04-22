Основатель Gate31 Денис Шевченко сообщил, что бренд находится на грани закрытия

Основатель Gate31 Денис Шевченко написал в соцсетях, что первый квартал 2026 года российский бренд завершил с убытком в 31 млн рублей. Теперь он находится на грани закрытия.
Шевченко рассказал, что главные ценности бренда — открытость и честность, поэтому он не сокращал сотрудников и не закрывал магазины. «В этот раз нас это и погубило: мы работали в прежнем режиме, сжигая накопленный капитал. Это было мое осознанное решение, так как я надеялся, что все выровняется. Но без вашей поддержки уже, очевидно, нет», — написал основатель Gate31.
Он добавил, что бренду в этом году исполнилось 10 лет, но из-за экономической ситуации он решил не праздновать эту дату. Сейчас в команде работают 287 человек — они трудятся в цехах в Петербурге и Пскове, в магазинах в трех городах, офисах и на складах.
«Мы принципиально ничего не шьем в Китае, создаем рабочие места и развиваем промышленность внутри страны, но в данный момент шить в России стало очень дорого», — отметил Шевченко.
Основатель Gate31 сообщил, что дарит всем промокод НАДЕЖДА31 на скидку 31% на покупки сейчас, которая останется навсегда. Бонус действует онлайн и в офлайн-магазинах. Шевченко также поблагодарил клиентов и сотрудников бренда.
В конце мая 2025 года о закрытии объявил бренд I Am Studio. Основательница Даша Самкович подчеркнула, что в нынешних условиях — с изменившимся рынком, новыми реалиями продвижения и высокой операционной нагрузкой — она не может развивать бренд так, как хотела бы.
В июне в Москве закрылся бренд одежды Mellow. Основательницы Анна и Мария Теблоевы сообщили, главная причина заключается в специфике модного бизнеса, где есть высокая скорость работы и постоянная сменяемость сезонного продукта.