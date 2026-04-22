ЦБ опроверг изменение тарифов на переводы через СБП

Фото: Priscilla Du Preez/Unsplash
Обновлено вчера в 12:48

Банк России опроверг информацию об изменении тарифов на переводы через СБП с 1 мая 2026 года. В ведомстве пояснили, что опубликованные на сайте изменения просто свели ранее действовавшие в Банке России тарифы СБП в один документ.

«Все размеры тарифов остались без изменений. <…> Как и ранее для граждан переводы до 100 тыс. рублей в месяц — бесплатные», — указали в ЦБ.

Банк России с 1 мая вводит комиссии за переводы по Системе быстрых платежей (СБП). Нововведение коснется отправки денег бизнесу. Переводы между физическими лицами останутся бесплатными.

Комиссии затронут оплату по QR-кодам юридическим лицам, самозанятым и индивидуальным предпринимателям, а также зачисление зарплат, гонораров и расчеты между компаниями.

Размер комиссии зависит от суммы перевода: до 125 рублей — 5 копеек, до 250 рублей — 12 копеек, до 1000 рублей — 30 копеек, до 3000 рублей — 80 копеек, до 6000 рублей — 2 рубля, от 6000 до 1 миллиона рублей — 3 рубля.

Другие нововведения вступили в силу с 1 апреля. При заполнении реквизитов плательщика юридические лица и банки обязаны указывать полное или сокращенное наименование, а физические лица — вносить ФИО полностью. В реквизите «назначение платежа» теперь требуется указывать подробную информацию о товарах или услугах, включая наименование, номера и даты договоров.

