Постером Канн-2026 стал кадр из «Тельмы и Луизы»

79-й Каннский кинофестиваль, который пройдет на Лазурном Берегу с 12 по 23 мая, обзавелся постером. Им стал кадр из роуд-муви Ридли Скотта «Тельма и Луиза».
Организаторы смотра отметили: две незабываемые бунтарки разрушили не один гендерный стереотип — как в обществе, так и в кино. Они олицетворяли абсолютную свободу и непоколебимую женскую дружбу. Они указали путь к эмансипации, когда это стало жизненно необходимо. Вспоминать о них сегодня — значит отмечать уже пройденный путь, но не упускать из виду то, что еще предстоит.
Премьера «Тельмы и Луизы» состоялась в 1991 году на Каннском кинофестивале. Позже фильм получил пять номинаций на «Оскар» и одержал победу в одной из них — за лучший оригинальный сценарий (Калли Хури).
Президентом жюри Каннского кинофестиваля в этом году выступит южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук («Олдбой», «Решение уйти»). Он стал первым корейцем и третьим азиатом на этом посту в истории фестиваля. Ранее председателями жюри были японец Тэцуро Фурукаки (1962) и гонконгский режиссер Вонг Карвай (2006).
В основной конкурс Канн-2026 вошел «Минотавр» — новый фильм двукратного номинанта на «Оскар» Андрея Звягинцева. Режиссер получил известность по картинам «Возвращение», «Левиафан», «Елена» и «Изгнание». С момента выхода его последнего фильма ― «Нелюбовь» ― прошло девять лет.