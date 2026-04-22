СМИ: из «Дьявол носит Prada-2» вырезали не только Сидни Суини, но еще Анну Винтур и Конрада Рикамору

Из финальной версии фильма «Дьявол носит Prada-2», помимо сцены с Сидни Суини, также вырезали эпизоды с участием Конрада Рикаморы, известного по сериалу «Как избежать наказания за убийство». Актер должен был появиться в роли соседа Энди по комнате, пишет Variety.
По данным источников СМИ, этот персонаж не прошел тестовые показы (зрители постоянно задавались вопросом, зачем Энди вообще нужен сосед по комнате). В итоге в фильме героиня чаще проводит время в квартире лучшей подруги Лили (героини Трейси Томс). Отмечается, что это выглядит более реалистично.
Не подтвердилась также информация о появлении в картине Джессики Честейн. Слухи поползли в интернете в июле 2025 года, после того как актрису заметили в Нью-Йорке во время основных съемок.
Кроме того, в марте Анна Винтур на вечеринке Vanity Fair, посвященной премии «Оскар», на вопрос о возможном эпизодическом появлении в фильме уклончиво ответила: «Это вам предстоит узнать». Как выяснилось позже, камео бывшего главного редактора Vogue действительно существует, однако в финальный монтаж сцена не вошла — увидеть ее можно будет только в качестве бонусного материала на стриминговых платформах.
В зарубежном прокате «Дьявол носит Prada-2» появится 1 мая 2026 года. В центре сюжета второй части — Энди Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй, которая становится редактором отдела статей издания Runway и вновь сталкивается с главным редактором Мирандой Пристли (Мерил Стрип). Попытки дуэта возродить журнал приводят их к встрече с бывшей первой помощницей Миранды — теперь уже влиятельной Эмили, которую играет Эмили Блант. В ленте также снялся Стэнли Туччи.