В Великобритании запретят покупать сигареты родившимся после 2008 года

Фото: Lex Guerra/Unsplash

Парламент Великобритании одобрил законопроект, который запрещает всем, кто родился после 2008 года, покупать табачные изделия. Об этом сообщает The Guardian. Закон вступит в силу после получения королевской санкции на следующей неделе. 

Согласно поправкам, людям, родившимся 1 января 2009 года и позже, больше никогда не смогут законно продавать табак на территории Великобритании. Предполагается, что это поможет спасти жизни и снизить нагрузку на Национальную службу здравоохранения.

Как отмечает The Guardian, только в Англии курение ежегодно приводит к 400 тыс. госпитализаций и 64 тыс. смертей. Лечение болезней, связанных с табаком, обходится Национальной службе здравоохранения в 3 млрд фунтов (около 302,6 млрд рублей) в год. Общий ущерб для общества в Англии оценивается примерно в 21,3–27,6 млрд фунтов (2,15–2,78 трлн рублей) ежегодно — в основном из-за потери производительности труда.

«Дети в Великобритании станут частью первого поколения без курения и будут защищены от зависимости и вреда, которые могут сопровождать их всю жизнь», ― отметил министр здравоохранения Уэс Стритинг.

Документ также запрещает продвигать и рекламировать детям вейпы и никотиновую продукцию.

Часть представителей вейп-индустрии раскритиковали закон: по их мнению, слишком жесткие ограничения могут подтолкнуть бывших курильщиков снова вернуться к табаку или уйти на нерегулируемый рынок.

Аналогичные законы ранее принимали в Новой Зеландии и на Мальдивах. В Новой Зеландии, однако, новые ограничения не успели даже вступить в силу — их отменило новое правительство. Министр финансов Никола Уиллис заявила, что доходы от продажи сигарет должны пойти на сокращение налогов.

