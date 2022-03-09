перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Авиаперевозчик Georgian Airways перестал принимать оплату с помощью платежной системы «Мир» 20:56
Швейцарская марка шоколада Lindt приостановила поставки в Россию 20:44
adidas приостановил работу приложения и сайта в России. Магазины закроют 13 марта 20:35
Российские срочники на Украине, новые санкции ЕС и другие новости дня
20:24 дайджест
Авиакомпания Japan Airlines отменила мартовские рейсы между Токио и Москвой 20:18
Christian Lue/Unsplash
Евросоюз вводит санкции еще против 14 российских бизнесменов и 146 сенаторов 19:37
ООН: из‑за военного конфликта на территории Украины погибли и пострадали 1424 мирных жителя 19:33
Александр Сысоев запустил платформу для поддержки ресторанного бизнеса и локальных производителей 19:06
СПбГУ предложил принимать участников «военной операции» на Украине в вузы без экзаменов 19:02
Anadolu Agency / Getty Images
Путин поручил наказать виновных в отправке солдат-срочников на Украину 18:23
Valio продолжит операционную деятельность в России 18:16
Philip Morris сокращает производство и приостанавливает инвестиции в России 18:03
Офис Зеленского: Украина готова к дипломатическому урегулированию конфликта 18:01
Эстония рассматривает вопрос о прекращении выдачи виз россиянам 17:49
Минобороны России: стали известны несколько фактов присутствия срочников на территории Украины 17:25
Alexey M./Wikimedia Commons
Всемирный экономический форум заморозил отношения с Россией 17:22
Визовые центры Норвегии в России остановили прием документов на шенген 17:11
Правительство обнулит НДС для новых объектов в сфере туризма 16:54
Магазины Victoria’s Secret временно останавливают работу в России 16:21
В кабмине одобрили новые меры поддержки экономики. Они предполагают национализацию иностранных фирм 16:18
Отключить рекламу
Дайджест

Российские срочники на Украине, новые санкции ЕС и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:24

Минобороны России подтвердило информацию о присутствии срочников на территории Украины. Путин поручил прокуратуре наказать виновных в отправке таких солдат в страну.

По подсчетам ООН, не менее 1424 гражданских лиц погибли и пострадали на территории Украины с начала «военной спецоперации». Убиты 516 мирных жителей, из которых 37 — дети.

Великобритания объявила уголовным преступлением вхождение российских судов в воздушное пространство страны. Все самолеты, связанные с Россией, будут задерживать.

Евросоюз введет новые ограничения против 146 российских сенаторов и 14 бизнесменов. В санкционный список попали в том числе главы «Аэрофлота», VK, «Ростелекома», «Уралхима» и «СИБУРа».

Центробанк России запретил снимать более 10 тыс. долларов с валютных вкладов и счетов до 9 сентября. Остальную часть средств можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи.

Visa продлила срок работы российских карт за рубежом до 11 марта. Райффайзенбанк навсегда продлил срок действия всех карт Visa и Mastercard своих клиентов, чтобы их не пришлось перевыпускать.

Во время очередной пресс-конференции Дмитрий Песков рассказал о позиции Москвы на переговорах с Киевом, оценил экономическую обстановку и прокомментировал слухи о возможной отставке Эльвиры Набиуллиной. Пересказали основные тезисы его выступления.

Представитель МИД России Мария Захарова выступила на брифинге в Москве. По ее словам, российские власти не ставят перед собой цели свергнуть действующую власть на Украине, а в переговорах «есть прогресс».

СПбГУ подготовил приказы об отчислении 13 студентов, задержанных на антивоенных акциях. Вместе с тем сегодня стало известно, что университет предложил без экзаменов принимать участников «военной операции» на Украине в вузы.

Сводка по зарубежным компаниям в России. Все рестораны сети «Макдоналдс» закроются 14 марта, Yum! Brands приостанавливает работу 70 точек KFC, а Victoria’s Secret — всех своих магазинов. Heineken, Continental, Imperial Brands и Philip Morris полностью или частично прекращают производство. Discovery временно перестанет транслировать вещание 15 телеканалов. А British American Tobacco, наоборот, пообещала продолжить продажи.

События недели на afisha.ru
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
Visa
Минобороны России
ООН
Аэрофлот
Уралхим
Сибур
Банк России
Райффайзенбанк Австрия
МИД России
McDonald's
Philip Morris
Люди
Владимир Путин
Дмитрий Песков
Эльвира Набиуллина
Мария Захарова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить