Российские срочники на Украине, новые санкции ЕС и другие новости дня

Минобороны России подтвердило информацию о присутствии срочников на территории Украины. Путин поручил прокуратуре наказать виновных в отправке таких солдат в страну.

По подсчетам ООН, не менее 1424 гражданских лиц погибли и пострадали на территории Украины с начала «военной спецоперации». Убиты 516 мирных жителей, из которых 37 — дети.

Великобритания объявила уголовным преступлением вхождение российских судов в воздушное пространство страны. Все самолеты, связанные с Россией, будут задерживать.

Евросоюз введет новые ограничения против 146 российских сенаторов и 14 бизнесменов. В санкционный список попали в том числе главы «Аэрофлота», VK, «Ростелекома», «Уралхима» и «СИБУРа».

Центробанк России запретил снимать более 10 тыс. долларов с валютных вкладов и счетов до 9 сентября. Остальную часть средств можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи.

Visa продлила срок работы российских карт за рубежом до 11 марта. Райффайзенбанк навсегда продлил срок действия всех карт Visa и Mastercard своих клиентов, чтобы их не пришлось перевыпускать.

Во время очередной пресс-конференции Дмитрий Песков рассказал о позиции Москвы на переговорах с Киевом, оценил экономическую обстановку и прокомментировал слухи о возможной отставке Эльвиры Набиуллиной. Пересказали основные тезисы его выступления.

Представитель МИД России Мария Захарова выступила на брифинге в Москве. По ее словам, российские власти не ставят перед собой цели свергнуть действующую власть на Украине, а в переговорах «есть прогресс».

СПбГУ подготовил приказы об отчислении 13 студентов, задержанных на антивоенных акциях. Вместе с тем сегодня стало известно, что университет предложил без экзаменов принимать участников «военной операции» на Украине в вузы.

Сводка по зарубежным компаниям в России. Все рестораны сети «Макдоналдс» закроются 14 марта, Yum! Brands приостанавливает работу 70 точек KFC, а Victoria’s Secret — всех своих магазинов. Heineken, Continental, Imperial Brands и Philip Morris полностью или частично прекращают производство. Discovery временно перестанет транслировать вещание 15 телеканалов. А British American Tobacco, наоборот, пообещала продолжить продажи.