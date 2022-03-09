Контроль ядерных объектов Украины и эвакуация мирных жителей: главное из речи Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила на брифинге в Москве. Она заявила, что Россия не ставит перед собой цели свергнуть действующую власть на Украине, а в переговорах со страной «есть прогресс». Слова Захаровой пересказал ТАСС.

Главное из речи Марии Захаровой

— Российская «военная спецоперация» не ставит целью свержение действующей власти на Украине. «В ее задачи не входят ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти. Она не направлена против мирного населения», — сказала Захарова.

— «Националисты на Украине» препятствуют вывозу мирных жителей из городов. Власти намеренно скрывают информацию об эвакуации, заявила представитель МИД.

— С просьбой об эвакуации, по словам Захаровой, к российской стороне обратилось порядка 2 млн человек.

— В переговорах с Украиной есть прогресс, но Министерство иностранных дел надеется, что в следующих раундах будет сделан более значительный шаг вперед.

— Захарова заявила, что факт биологических разработок на Украине подтвердился. США «не удастся отмолчаться по поводу вскрывшихся фактов» и американские власти должны ознакомить общественность с программами, которые велись в лабораториях Украины, считают в МИД.

— Вопрос о том, уничтожены ли компоненты биологического оружия на Украине, остается открытым. Россия требует подробностей.

— Россия взяла под контроль ядерные объекты на Украине, чтобы не допустить провокаций, и делает все возможное для обеспечения безопасности этих объектов.

— Россия контролирует обстановку на Чернобыльской АЭС.