Райффайзенбанк сделал бессрочными карты Visa и Mastercard

Райффайзенбанк сделал все свои карты Visa и Mastercard бессрочными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал банка.

«Мы автоматически продлили срок всех действующих карт Visa и Mastercard навсегда. Перевыпускать карту не нужно — ею можно пользоваться даже после окончания даты, указанной на карте», — сказано в заявлении банка.

Ранее об этом сообщили в ВТБ. Банк отметил, что решение иностранных платежных систем никак не повлияет на обслуживание клиентов на территории страны.

6 марта Visa и Mastercard объявили о прекращении деятельности в России. Карты российских банков, использующих эти платежные системы, перестанут работать за границей, карты иностранных банков — в России.

Прекращение работы Visa произойдет 11 марта, карты Mastercard российских банков в некоторых странах уже не функционируют. 8 марта о подобных мерах объявила японская платежная система JCB — они вступят в силу 14 марта.