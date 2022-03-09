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«Коммерсант»: СПбГУ составил 13 приказов об отчислении студентов, задержанных на антивоенных акциях

Виктория Шанина
Сегодня в 14:36

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) подготовил приказы об отчислении студентов, которые были задержаны на акциях протеста против «военной спецоперации». Большой студсовет (БСС) вуза получил 13 проектов приказов, пишет «Коммерсант».

В списке на отчисление в том числе оказалась студентка биологического факультета Вероника Самусик, которая работает в издании Sota.Vision. Она была одета в жилет с надписью «Пресса» и освещала протест, но все равно была задержана, несмотря на пресс-карты и наличие редакционного задания. В СПбГУ не ответили, будут ли эти факторы учитываться при принятии решения об отчислении.

Председатель БСС Михаил Мочалов рассказал агентству, что приказы еще не подписаны руководством вуза и не вступили в силу. Перед этим студенты из списка на отчисление должны будут пройти две инстанции — дисциплинарную комиссию и комиссию по этике.

Однако Мочалов дал понять, что студентам вряд ли удастся повлиять на мнение администрации вуза — предыдущее поведение и положительные характеристики, по его словам, не учитываются. Права на восстановление у студентов не будет.

«К сожалению, проректор Александр Бабич искренне считает, что письмо из МВД является неоспоримым основанием для отчисления. Я могу сказать, что дисциплинарная комиссия проанализирует каждую дисциплинарку и сформирует справедливое и обоснованное мнение. Но, увы, оно лишь формальность. Не буду вас обнадеживать: эти студенты обречены», — сказал Мочалов.

В «виртуальной приемной» на сайте СПбГУ опубликовано заявление Александра Бабича, в котором говорится, что проведение несанкционированных массовых мероприятий — это нарушение законодательства и антиковидных ограничений. Однако Бабич пишет, что граждане имеют право собираться мирно и высказывать свою гражданскую позицию. На вопросы «Коммерсанта» он не ответил и попросил корреспондентов пообщаться с пресс-службой вуза.

В пресс-службе изданию заявили, что «университет находится вне политики» и не отчисляет студентов за их политическую и гражданскую позицию, но может применять меры в отношении тех, кто нарушает законодательство и «локальные нормативные акты университета».

На вопрос о праве на восстановление в пресс-службе ответили: «Если обучающийся отчислен по неуважительной причине, то он имеет право поступать в университет на общих для всех абитуриентов основаниях».

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