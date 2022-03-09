Центробанк ограничил выдачу средств с валютных счетов до 10 тыс. долларов

Банк России до 9 сентября ограничил выдачу средств с валютных вкладов и счетов до 10 тыс. долларов. Остальное можно снять в рублях по рыночному курсу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ЦБ.

«В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тыс. долларов, то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте», — говорится в сообщении Центробанка.

Отмечается, что до 9 сентября валюта будет выдаваться в долларах в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.

В ЦБ подчеркнули, что граждане могут продолжать хранить средства на валютных счетах или вкладах, а также открывать новые. Однако «снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи».

Кроме того, в заявлении сказано, что в течение срока действия временного порядка банки не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.