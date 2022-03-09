Yum! Brands приостанавливает работу 70 ресторанов KFC в России

Американская компания Yum! Brands приостанавливает работу 70 ресторанов быстрого питания KFC в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Семью десятками заведений корпорация управляет напрямую. Всего в сети KFC на территории страны более тысячи ресторанов, сообщает агентство.

Также Yum! Brands находится на финальном этапе работы над соглашением о приостановке всей деятельности ресторанов Pizza Hut в России совместно со своим главным франчайзи.

Вчера, 8 марта, компания приостановила инвестиции и развитие в России. Она сообщила о намерении перенаправить миллион долларов Красному кресту для помощи пострадавшим на территории Украины.

После начала «военной операции» России на Украине многие западные компании решили приостановить деятельность в РФ. IKEA временно закрыла все магазины, Volkswagen и Škoda решили остановить производство и продажу автомобилей в России, от поставок легковых машин и фургонов временно отказалась Mercedes-Benz.

Farfetch и другие онлайн-магазины люксовых марок ограничили возможность доставки в страну. H&M приостановил работу, крупнейшие голливудские студии — Walt Disney, Sony, Warner Bros. и Paramount — пока не будут показывать фильмы в кинотеатрах на территории России. Netflix отказался от всех своих российских проектов.