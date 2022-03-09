СПбГУ предложил принимать участников «военной операции» на Украине в вузы без экзаменов

Санкт-Петербургский государственный университет предложил внести изменения в федеральный закон «Об образовании», которые позволят участникам «специальной военной операции РФ по защите населения Донбасса» поступать в вузы льготно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение СПбГУ.

Участникам «военной операции» на Украине предлагается дать право поступать на программы бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний. Кроме того, при наличии высшего образования им хотят дать возможность получить второе бесплатно.

Обращение СПбГУ будет направлено 9 марта министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Ранее СПбГУ подготовил приказы об отчислении студентов, которые были задержаны на акциях против «военной спецоперации». В списке на отчисление оказалась студентка биологического факультета Вероника Самусик, которая работает в издании Sota.Vision. Она была одета в жилет с надписью «Пресса» и освещала протест, но все равно была задержана, несмотря на пресс-карту и наличие редакционного задания.

Председатель Большого студсовета вуза Михаил Мочалов сказал, что студентам вряд ли удастся повлиять на мнение администрации вуза — предыдущее поведение и положительные характеристики, по его словам, не учитываются.