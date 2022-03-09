Imperial Brands приостанавливает продажи и производство в России

Британская табачная компания Imperial Brands приостанавливает продажи, производство и рекламу в России. Об этом сообщает ТАСС.

Корпорация обеспечит российских сотрудников заработной платой на время заморозки деятельности. Агентство добавляет, что Imperial Brands — четвертый по величине производитель сигарет в мире. Ему принадлежат бренды Davidoff, Richmond и Gitanes.

Ранее компания временно остановила все операции на территории Украины. На российский и украинский рынки приходится «около 2% общей чистой выручки и 0,5% скорректированной операционной прибыли», по данным за 2021 год.

После начала «военной операции» России на Украине многие западные компании решили приостановить деятельность в РФ. IKEA временно закрыла все магазины, Volkswagen и Škoda решили остановить производство и продажу автомобилей в России, от поставок легковых машин и фургонов временно отказалась Mercedes-Benz.

Farfetch и другие онлайн-магазины люксовых марок ограничили возможность доставки в страну. H&M приостановила работу, крупнейшие голливудские студии — Walt Disney, Sony, Warner Bros. и Paramount — пока не будут показывать фильмы в кинотеатрах на территории России.