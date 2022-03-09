Philip Morris сокращает производство и приостанавливает инвестиции в России

Американская табачная компания Philip Morris International Inc. (PMI) объявила о приостановлении запланированных инвестиций и сокращении производства в России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

В частности, компания временно откажется от запуска новых продуктов, вложений в инновации, коммерческой и производственной деятельности.

Вместе с тем PMI активизировала планы по сокращению производственных операций в России. Компания отмечает, что нарушены цепочки поставок и стабильное регулирование.

Исполнительный директор Philip Morris Яцек Ольчак отметил, что компания намерена поддерживать российских сотрудников в течение всего периода. В частности, продолжит выплачивать зарплату.

PMI выпускает марки сигарет Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M и Next. Также компания производит табачные стики Heets для своих систем нагревания табака Iqos.

В 2021 году на Россию пришлось почти 10% от продаж табачной продукции и около 6% глобальной выручки PMI. На российском табачном рынке доля Philip Morris составляет 31,7%.

В России PMI владеет табачной фабрикой ЗАО «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области и компанией «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» по дистрибуции сигарет в российских городах.