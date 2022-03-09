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Путин поручил наказать виновных в отправке солдат-срочников на Украину

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:23

Владимир Путин поручил прокуратуре наказать виновных в отправке солдат-срочников для участия в военных действиях на территории Украины. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Российский лидер попросил направить в Главную военную прокуратуру материалы для правовой оценки действий должностных лиц. По словам Пескова, всем командирам ВС было известно о запрете вовлечения солдат срочной службы.

Соответствующее указание, как подчеркнул Песков, отдал лично президент. Выполнение любых задач на территории Украины срочниками должно было быть исключено.

«До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание <…> Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания», — подчеркнул Песков.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что обнаружились несколько фактов присутствия солдат-срочников на Украине. Ряд военнослужащих были захвачены, отметил он.

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