Магазины Victoria’s Secret временно останавливают работу в России

Магазины американского бренда нижнего белья, одежды и косметики Victoria’s Secret временно останавливают работу в России. Сообщение появилось на официальном сайте компании.

Работа офлайн-магазинов будет заморожена в 22:00 сегодня, 9 марта. Покупки в интернет-магазине уже недоступны. В Victoria’s Secret уточнили, что все оформленные заказы будут доставлены. Служба поддержки клиентов функционирует в обычном режиме.

После начала «военной операции» России на Украине многие западные компании решили приостановить деятельность в РФ. IKEA временно закрыла все магазины, Volkswagen и Škoda решили остановить производство и продажу автомобилей в России, от поставок легковых машин и фургонов временно отказалась Mercedes-Benz.

Farfetch и другие онлайн-магазины люксовых марок ограничили возможность доставки в страну. H&M приостановил работу, крупнейшие голливудские студии — Walt Disney, Sony, Warner Bros. и Paramount — пока не будут показывать фильмы в кинотеатрах на территории России.