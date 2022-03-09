Евросоюз вводит санкции еще против 14 российских бизнесменов и 146 сенаторов

Евросоюз согласовал новый санкционный список, в который вошли 14 бизнесменов и членов их семей, а также 146 парламентариев, которые проголосовали за ратификацию соглашения о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.

В черный список ЕС попали в том числе глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, руководитель «Ростелекома» Михаил Осеевский, глава VK Владимир Кириенко (сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко), руководитель «Уралхима» Дмитрий Мазепин и его сын, бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин, глава «СИБУРа» Дмитрий Конов, президент «Марафон групп» Александр Винокуров.

Теперь ограничительные меры Евросоюза распространяются на 862 физических и 53 юридических лица из РФ.

После начала «военной операции» на Украине Россия стала лидером по числу введенных против нее санкций — 5500. По этому показателю она обошла Иран (3600), Сирию (2600), Северную Корею (2100) и Венесуэлу (700).