ООН: из‑за военного конфликта на территории Украины погибли и пострадали 1424 мирных жителя

На территории Украины с начала военных действий погибли и пострадали не менее 1424 гражданских лиц. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

По информации ведомства, были убиты 516 мирных жителей и ранены 908 человек. Среди погибших — 37 детей. Еще 50 несовершеннолетних числятся в перечне пострадавших. Тяжесть их ранений не уточняется.

«Большинство зарегистрированных жертв среди гражданского населения были вызваны применением взрывоопасного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары», — сказано в сообщении.

Реальное число пострадавших и погибших может быть выше, отметили в УВКПЧ, «поскольку поступление информации из некоторых районов, где ведутся интенсивные боевые действия, задерживается».

В частности, специалистам УВКПЧ еще не удалось проверить информацию о числе жертв в Волновахе, Мариуполе и Изюме. Там, по предварительным данным, могли погибнуть сотни гражданских лиц.