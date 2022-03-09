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Continental приостановил производство в России

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:50

Германский концерн Continental временно приостановил производство на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ООО «Континентал Калуга» (российское подразделение концерна).

В компании заявили, что согласно Трудовому кодексу России сотрудникам выплатят 2/3 от средней зарплаты за простой. На какой срок приостановлено производство, неизвестно.

«В этот период компания продолжит выполнять обязательства перед своими клиентами и отгружать продукцию со склада», — уточнили в пресс-службе подразделения концерна.

Continental владеет двумя предприятиям в Калуге: заводом по производству шин и заводом автомобильных комплектующих ContiTech. Кроме того, компания управляет заводом по производству автомобильных технологий в Татарстане.

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