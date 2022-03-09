Минобороны России: стали известны несколько фактов присутствия срочников на территории Украины

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы, участвующих в проведении «специальной военной операции» на территории Украины. Его слова передает РИА «Новости».

Конашенков добавил: «Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих».

Он также отметил, что «практически все» срочники уже выведены на российскую территорию.

Вчера, 8 марта, Владимир Путин заявил, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не задействованы и не будут задействованы при проведении «военной операции» России на Украине. Поставленные задачи решают только профессиональные военные, сообщил он.