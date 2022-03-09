Великобритания будет задерживать любой самолет России в своем воздушном пространстве

В Великобритании собираются задерживать любой российских самолет, который окажется в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу британского Минстранса Гранта Шаппса.

«Я объявил уголовным преступлением вхождение любого российского самолета в пространство Великобритании, теперь правительство ее величества может задерживать эти самолеты», — написал министр в твиттере.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей».

После начала «военной операции» Евросоюз, Великобритания, Канада и США закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний из России. Кроме того, ЕС ввел санкции, которые запрещают поставки гражданских самолетов и запчастей, а также обязывают лизингодателей разорвать контакты.

Росавиация, в свою очередь, порекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах не летать за рубеж с 6 марта и из‑за рубежа — с 8 марта.