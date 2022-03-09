Табачная компания British American Tobacco продолжит продажи произведенной в России продукции. Об этом сообщает ТАСС.

В корпорации добавили, что приостановят «все запланированные капиталовложения в Россию». Среди входящих в группу брендов — Rothmans, Lucky Strike, Pall Mall и «Ява».

Ранее сегодня, 9 марта, другой международный производитель сигарет Imperial Brands (торговые марки Davidoff, Richmond и Gitanes) приостановил продажи и производство на территории страны.

После начала «военной операции» России на Украине многие западные компании решили приостановить деятельность в РФ. IKEA временно закрыла все магазины, Volkswagen и Škoda решили остановить производство и продажу автомобилей в России, от поставок легковых машин и фургонов временно отказалась Mercedes-Benz.

Farfetch и другие онлайн-магазины люксовых марок ограничили возможность доставки в страну. H&M приостановил работу, крупнейшие голливудские студии — Walt Disney, Sony, Warner Bros. и Paramount — пока не будут показывать фильмы в кинотеатрах на территории России. Netflix отказался от всех своих российских проектов.