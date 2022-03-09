Visa продлила срок работы с российскими картами до 11 марта

После 11 марта карты Visa, выданные в России, перестанут работать за рубежом. Внутри страны картами российских банков, подключенными к платежной системе Visa, по-прежнему можно будет расплачиваться.

Американская корпорация Visa продлила срок работы с российскими картами на один день — до 11 марта. Об этом сообщается на сайте компании.

В ночь на 6 марта Visa, а вместе с ней и международная платежная система Mastercard объявили о приостановке работы в России. Согласно заявлениям компаний, российские карты продолжат работать в стране и перестанут за рубежом. Карты Visa и Mastercard, выпущенные за границей, не будут работать в России.

Клиенты российских банков не смогут оплачивать подписки на иностранные сервисы или заказы в зарубежных интернет-магазинах. Использовать Apple Pay и Google Pay также не получится.

Причиной такого решения Visa и Mastercard называют «военную спецоперацию» России на территории Украины, о начале которой 24 февраля объявил Владимир Путин.

В ответ на действия российских властей Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны ввели санкции. Они затронули банки, бизнесменов, чиновников и ряд компаний. Многие иностранные компании, включая группы LVMH (Louis Vuitton, Dior, Celine), Kering (Balenciaga, Gucci, Saint Laurent) и Yum! Brands (KFC и Pizza Hut), объявили о временном или полном уходе с российского рынка.