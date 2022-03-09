Рестораны «Макдоналдс» в России закроются 14 марта

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» приостанавливает работу на территории России в понедельник, 14 марта. Об этом пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на руководство сети.

Все 850 ресторанов в России будут закрыты на неопределенный срок. Доставка тоже не будет работать. Работники сети — около 60 тыс. человек — продолжат получать зарплату.

Контракты с арендодателями «Макдоналдс» пока не разрывает. Компания продолжит платить за аренду помещений, несмотря на закрытые двери.

Ранее о соответствующем решении сообщила компания Yum! Brands, которой напрямую принадлежат 70 ресторанов KFC в России. Всего в стране более тысячи ресторанов.

После начала «военной операции» России на Украине многие западные компании решили приостановить деятельность в России. IKEA временно закрыла все магазины, Volkswagen и Škoda решили остановить производство и продажу автомобилей в России, от поставок легковых машин и фургонов временно отказалась Mercedes-Benz. Многие иностранные компании, включая группы LVMH (Louis Vuitton, Dior, Celine) и Kering (Balenciaga, Gucci, Saint Laurent), объявили о временном или полном уходе с российского рынка.