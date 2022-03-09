Discovery приостанавливает работу в России. Прекратят вещание 15 телеканалов

Американская медиакомпания Discovery, Inc. приостановит работу в России. Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителя компании.

С 9 марта вещание в России прекратят 15 кабельных каналов, работающих через «Медиа Альянс» — совместное предприятие Discovery c «Национальной Медиа Группой».

Среди этих каналов — Animal Planet, Animal Planet HD, Discovery Channel, Discovery Channel HD, Discovery Science, Discovery Science HD, Eurosport 1, Eurosport 1 HD, Eurosport 2, Eurosport 2 HD, ID: Investigation Discovery HD, TLC, TLC HD.

Множество СМИ решили приостановить работу в России после начала «военной операции» на Украине и принятия закона, который вводит уголовную ответственность за публикацию «ложной информации» о действиях вооруженных сил РФ.

Среди таких СМИ — «Дождь»*, Znak.com и CNN. Телеканал BBC World News сперва заявил, что прекращает работу в России, но затем решил продолжить репортажи из этой страны.

*«Дождь» признан Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.