Heineken приостанавливает производство и продажу пива под своим брендом в России

Heineken временно останавливает производство и продажу пива под своим брендом в России. Об этом сообщает ТАСС.

В компании добавили: «При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме, сохраняя широкий портфель брендов пива и сидров».

После начала «военной операции» России на Украине многие западные компании решили приостановить деятельность в РФ. IKEA временно закрыла все магазины, Volkswagen и Škoda решили остановить производство и продажу автомобилей в России, от поставок легковых машин и фургонов временно отказалась Mercedes-Benz.

Farfetch и другие онлайн-магазины люксовых марок ограничили возможность доставки в страну. H&M приостановила работу, крупнейшие голливудские студии — Walt Disney, Sony, Warner Bros. и Paramount — пока не будут показывать фильмы в кинотеатрах на территории России. Netflix отказался от всех своих российских проектов.