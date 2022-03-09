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РФ заинтересована в переговорах, США ведут экономическую войну: главное из пресс-конференции Пескова

Семён Гудошников
Сегодня в 14:41

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в очередной раз пообщался с журналистами. Вот главное, что он сказал:


  • Москва заинтересована в скорейшем проведении новых раундов переговоров с Киевом. Позиция России предельно понятна и доведена до украинских переговорщиков.
  • Донецкая и Луганская народные республики — это суверенные независимые государства, и Киеву нужно это признать.
  • Крым — это российский регион, и необходимо признать это де-факто и де-юре.
  • Безопасности и стабильности Крыма и Севастополя ничто не угрожает.
  • Число жертв среди мирного населения сейчас сложно установить, поскольку «не выпускают людей все вот эти нацбаты».
  • Путину докладывают информацию о жертвах среди гражданских от ООН, но мы не знаем, насколько она соответствует действительности.
  • Данные о жертвах поступают и от Минобороны, но Песков не смог их назвать, посоветовав обратиться непосредственно в ведомство.
  • США фактически ведут экономическую войну с Россией. Ситуация на мировых энергорынках развивается турбулентно, и неизвестно, до какой степени турбулентности она дойдет.
  • В Кремле надеются, что из‑за ухода западных компаний работы лишатся не миллионы граждан, а меньше.
  • Кремлю неизвестно о якобы поданном главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной заявлении об отставке.
  • В Кремле нет сформированной позиции по поводу предложений о национализации зарубежных предприятий, покинувших российский рынок.
  • В России принимаются системные, серьезные и хорошо продуманные меры для стабилизации ситуации в экономике.
  • Всему миру будет интересно узнать, чем именно занимались американские биолаборатории на Украине.
  • Возможность использования Киевом военных аэродромов в других странах — нежелательный и потенциально опасный сценарий.
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