РФ заинтересована в переговорах, США ведут экономическую войну: главное из пресс-конференции Пескова

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в очередной раз пообщался с журналистами. Вот главное, что он сказал:

Москва заинтересована в скорейшем проведении новых раундов переговоров с Киевом. Позиция России предельно понятна и доведена до украинских переговорщиков.

Донецкая и Луганская народные республики — это суверенные независимые государства, и Киеву нужно это признать.

Крым — это российский регион, и необходимо признать это де-факто и де-юре.

Безопасности и стабильности Крыма и Севастополя ничто не угрожает.

Число жертв среди мирного населения сейчас сложно установить, поскольку «не выпускают людей все вот эти нацбаты».

Путину докладывают информацию о жертвах среди гражданских от ООН, но мы не знаем, насколько она соответствует действительности.

Данные о жертвах поступают и от Минобороны, но Песков не смог их назвать, посоветовав обратиться непосредственно в ведомство.

США фактически ведут экономическую войну с Россией. Ситуация на мировых энергорынках развивается турбулентно, и неизвестно, до какой степени турбулентности она дойдет.

В Кремле надеются, что из‑за ухода западных компаний работы лишатся не миллионы граждан, а меньше.

Кремлю неизвестно о якобы поданном главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной заявлении об отставке.

В Кремле нет сформированной позиции по поводу предложений о национализации зарубежных предприятий, покинувших российский рынок.

В России принимаются системные, серьезные и хорошо продуманные меры для стабилизации ситуации в экономике.

Всему миру будет интересно узнать, чем именно занимались американские биолаборатории на Украине.

Возможность использования Киевом военных аэродромов в других странах — нежелательный и потенциально опасный сценарий.