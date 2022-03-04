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Софред одобрил закон о сроке за фейки, Microsoft ушла из России и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:45

Ночью из‑за обстрела горел учебно-тренировочный корпус Запорожской атомной электростанции. К утру пожар удалось ликвидировать, основное оборудование станции не пострадало.

Совфед одобрил закон, который предполагает до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях российских военных. В Госдуме законопроект приняли единогласно: 401 депутат выступил за, голосов против и воздержавшихся не оказалось.

В России возникли проблемы с доступом к Facebook. Кроме того, GlobalCheck сообщил о блокировке App Store и Google Play на устройствах, работающих с ТСПУ (техническими средствами противодействия угрозам).

Госдума одобрила законопроект о расширении доступа прокуратуры к персональным данным россиян. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отметил, что проект отражает изменения в антикоррупционном законодательстве.

Александр Лукашенко подписал решение референдума по изменению конституции Беларуси. Поправки запретят избираться президентом более двух сроков и наделят Всебелорусское собрание возможностью объявить главе государства импичмент.

Новые санкции Запада против России снимут, если она прекратит «военную операцию» на территории Украины, признает суверенитет и территориальную целостность этой страны, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Авиакомпания S7 решила закрыть все международные рейсы с 5 марта. Клиенты компании смогут оформить полный возврат стоимости билета после получения СМС-сообщения об отмене рейса.

Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков объявил о том, что покидает свой пост. Он отметил, что останется в России и займется развитием других проектов.

Google временно прекратил продажу контекстной рекламы на своих платформах в России. Ограничения коснулись поисковой системы и YouTube.

Сегодня в России работу приостановили многочисленные международные компании. Среди них — Airbnb, Intel, Panasonic, Hitachi, Cisco Systems Inc., Microsoft, Marks & Spencer и Carlsberg.

РКН заблокировал сайты «Медузы»*, «Голоса Америки»*, Би-би-си, Deutsche Welle и «Радио Свобода»* из‑за «систематического распространения фейков» о «военной операции» России на территории Украины. Издания Znak.com, Би-би-си приостановили работу. The Village закрыл российский офис. А «Эхо Москвы» пообещало удалить все корпоративные страницы в социальных сетях и отключить сайт радиостанции.

*«Медуза», «Голос Америки» и «Радио Свобода» признаны Минюстом РФ средствами массовой информации, выполняющими функцию иностранного агента.

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