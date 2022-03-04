У российских пользователей перестали работать App Store и Google Play

В России заблокировали магазины приложений App Store и Google Play. Об этом сообщил телеграм-канал проекта GlobalCheck.

По данным источника, сервисы стали недоступны на устройствах, работающими с ТСПУ (техническими средствами противодействия угрозам). Они установлены пока не у всех мобильных операторов, поэтому у части аудитории App Store и Google Play еще работают.

Ранее с помощью ТСПУ был заблокирован домен, используемый YouTube для загрузки картинок. Тогда СМИ утверждали, что таким образом началось ограничение работы видеохостинга в России.

В Роскомназоре позднее заявили, что решение о блокировке YouTube не принималось. Также пока нет информации от ведомства о блокировке сайтов ряда СМИ: «Медуза»*, «Би-би-си», «Радио Свобода» и русскоязычный DW зафиксировали проблемы с доступом в ночь с 3 на 4 марта.