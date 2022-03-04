Госдума единогласно одобрила поправки о сроках до 15 лет за фейки о российских военных

Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в Уголовный кодекс, которые предполагают до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС.
Законопроект принят единогласно — 401 за, без голосов против и без воздержавшихся. Поправки вводят в УК новую статью 207.3. Согласно ей:
- за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ под видом достоверных сообщений предусмотрен штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или до трех лет лишения свободы;
- за распространение фейка с использованием служебного положения, группой лиц или группой лиц с искусственным созданием доказательств обвинения наказание составит от пяти до 10 лет лишения свободы;
- если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.