Госдума единогласно одобрила поправки о сроках до 15 лет за фейки о российских военных

Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в Уголовный кодекс, которые предполагают до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект принят единогласно — 401 за, без голосов против и без воздержавшихся. Поправки вводят в УК новую статью 207.3. Согласно ей: