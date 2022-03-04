Гендиректор «Победы» уходит из авиакомпании

Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков решил покинуть компанию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его письмо к сотрудникам.

«Я уверен, что за 7 лет команда „Победы“ выросла и окрепла настолько, что вы сможете летать сами, без меня», — сказано в письме.

По словам Калмыкова, на сегодняшний день компания абсолютно устойчива. Он отметил, что на ее счетах «находится рекордный объем денежных средств», а также отсутствуют кредитные обязательства.

«Я остаюсь в России и займусь развитием других проектов, где в текущих условиях смогу принести больше пользы», — заявил Калмыков.