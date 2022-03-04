Microsoft приостанавливает продажу товаров и предоставление услуг в России из‑за «военной операции» на территории Украины. Заявление появилось на официальном сайте компании.

Президент корпорации Брэд Смит добавил, что Microsoft тесно сотрудничает с руководством Соединенных Штатов, Евросоюза и Великобритании и «прекращает работу множества составляющих бизнеса компании в России» в соответствии с введенными санкциями.

Смит заявил, что компания предпримет дальнейшие шаги согласно решениям правительств в ходе развития ситуации.

«Мы также мобилизуем свои ресурсы, чтобы помочь людям на территории Украины», — добавил Смит. Microsoft работает с Комитетом Красного креста в области финансовой и технологической поддержки беженцев и некоммерческих организаций. Кроме того, компания заявила, что занимается защитой этих групп, а также ИТ-сектора Украины от кибератак.

После начала «военной операции» на территории Украины деятельность в России приостановили многие международные компании. IKEA временно закрыла все магазины на территории страны. Volkswagen Group решила остановить производство автомобилей в России.

От поставок легковых машин и фургонов также временно отказалась Mercedes-Benz. Farfetch и другие онлайн-магазины люксовых марок ограничили возможность доставки в страну. Google заморозил продажу контекстной рекламы на своих платформах на российской территории. От поставок продукции временно отказалась Intel.