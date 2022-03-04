Airbnb приостанавливает работу в России и Беларуси

Один из крупнейших сервисов краткосрочной аренды жилья, американский Airbnb, приостанавливает все операции в России и Беларуси. Об этом заявил в твиттере его основатель и глава Брайан Чески.

После начала «военной операции» России на Украине многие западные компании решили приостановить деятельность в РФ. IKEA временно закрыла все магазины, Volkswagen и Škoda решили остановить производство и продажу автомобилей в России, от поставок легковых машин и фургонов временно отказалась Mercedes-Benz.

Farfetch и другие онлайн-магазины люксовых марок ограничили возможность доставки в страну. H&M приостановила работу, крупнейшие голливудские студии — Walt Disney, Sony, Warner Bros. и Paramount — пока не будут показывать фильмы в кинотеатрах РФ. Netflix отказался от всех своих российских проектов.