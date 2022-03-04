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Нуланд: санкции против России снимут, если она прекратит «военную операцию» на Украине

Семён Гудошников
Сегодня в 9:23

Новые санкции Запада против России снимут в случае прекращения «военной операции» на Украине, признания ее суверенитета и территориальной целостности. Об этом заявила ТАСС заместительница госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Санкции закончатся, если Россия закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны», а также ее «право на существование», отметила Нуланд.

Замглавы американского внешнеполитического ведомства считает, что сейчас российское руководство «фактически отрицает само право Украины на существование». Нуланд не ответила напрямую, собираются ли США признавать требование России о нерасширении НАТО на восток.

Она заявила, что США готовы были говорить о подавляющем числе вопросов, которые подняла Россия в ходе переговоров по безопасности в Европе: предотвращении конфликтов в ходе военной деятельности, сокращении числа и масштабов военных учений.

«Мы даже заявили, что у нас никогда не было никакого намерения размещать наступательные вооружения на Украине <…> Но мы не собирались говорить другой стране, как и с кем вступать в альянсы <…> И мы не собирались позволять России принимать решения за НАТО», — сказала Нуланд.

«В XXI веке, когда имеется дипломатический вариант действий, нет оправдания вторжению в другую страну», — отметила она, добавив, что Украина представляла для России нулевую угрозу. По мнению заместительницы госсекретаря, Россия стремится «реинкорпорировать Украину» и воссоздать Советский Союз.

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