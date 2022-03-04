Cisco приостановил все бизнес-операции в России и Беларуси

Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. приостановил все бизнес-операции в России и Беларуси из‑за «военной операции» на территории Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

В компании заявили, что сосредоточатся на поддержке сотрудников, клиентов и партнеров с Украины. Производитель также предоставит гуманитарную помощь и усилит меры по защите украинских организаций от киберугроз.

После начала «военной операции» на территории Украины деятельность в России приостановили многие международные компании. IKEA временно закрыла все магазины на территории страны. Volkswagen Group решила остановить производство автомобилей в России.

От поставок легковых машин и фургонов также временно отказалась Mercedes-Benz. Farfetch и другие онлайн-магазины люксовых марок ограничили возможность доставки в страну. Google заморозил продажу контекстной рекламы на своих платформах на российской территории. От поставок продукции временно отказались Intel, Hitachi, Apple, Oracle, AMD и многие другие.