«Эхо Москвы» удалит все корпоративные страницы в соцсетях и отключит сайт в связи с ликвидацией

Радиостанция «Эхо Москвы» удалит все корпоративные аккаунты в соцсетях и отключит сайт в связи с ликвидацией. Сообщение появилось в телеграм-канале «Эха».

На данный момент недоступен ютьюб-канал станции, в котором редакция продолжала вещание.

Вчера, 3 марта, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что совет директоров принял решение о ликвидации станции. Кроме того, по его словам, Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение «Эха Москвы» из магазина приложений.

Он добавил, что миноритарные акционеры обжалуют решение совета директоров о прекращении вещания и работы сайта радиостанции.

«Никакого нарушения закона не было, об этом даже, собственно говоря, свидетельствует и письмо Генпрокуратуры в „Газпром-медиа“. <…> Генпрокуратура не требовала отключения „Эха Москвы“. Естественно, мы будем это оспаривать в суде, собственно, — письмо Генпрокуратуры и решение „Газпром-медиа“», — сказал Венедиктов.

1 марта РКН ограничил доступ к сайту «Эхо Москвы», вещание радиостанции было отключено.

После начала «военной операции» России на Украине приостановил деятельность телеканал «Дождь»*. Также Роскомнадзор заблокировал сайты «Медузы»*, The Village, «Радио Свобода»* и Русской службы Би-би-си.

*«Дождь», «Медуза» и «Радио Свобода» признаны Минюстом РФ средствами массовой информации, выполняющими функцию иностранного агента.