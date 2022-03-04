Госдума одобрила законопроект о расширении доступа прокуратуры к персональным данным россиян

Госдума в первом чтении приняла законопроект о расширении доступа прокуратуры к персональным данным россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пояснительной записке указано: «Проектом федерального закона предлагается внести изменение в пункт 2.1 статьи 4 ФЗ № 2202-1, закрепив право органов прокуратуры получать необходимую информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе проводить обработку персональных данных, полученных не только в связи с осуществлением прокурорского надзора, но и при осуществлении других полномочий и функций, предусмотренных федеральными законами».

Авторы законопроекта отмечают, что документ создан с целью «беспрепятственной реализации прокурорами законных полномочий и функций, а также соблюдения прав субъектов персональных данных».

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что проект, помимо прочего, отражает изменения в антикоррупционном законодательстве. Право прокуроров на обработку персональных данных граждан при проведении, например, запросов в иностранные банки в рамках антикоррупционных проверок должно быть закреплено законом, отметил он.

Документ также предусматривает детализацию статистических сведений о потерпевших от преступных посягательств. «Это расширит наши представления о состоянии преступности в стране и даст возможность лучше понимать, что еще нужно изменить в законах для снижения количества тех или иных преступлений», — заявил Пискарев.

Согласно пункту 1 статьи 3 ФЗ № 152, персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу. Согласно пункту 3 статьи 3 того же федерального закона, обработка персональных данных — любое действие или совокупность действий с персональными данными.