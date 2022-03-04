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Panasonic временно останавливает торговые операции с Россией

Денис Ламехов
Сегодня в 12:22

Японская компания Panasonic приостанавливает торговые операции с Россией. Сообщение появилось на официальном сайте корпорации.

Panasonic сообщает, что решение принято из‑за экономических, логистических и «других практических» вызовов. В компании добавили: «Мы очень обеспокоены текущей ситуацией на территории Украины и хотим выразить глубочайшие соболезнования жертвам».

Руководство корпорации пожертвует около 20 млн йен (около 173 тыс. долларов) Польскому Красному кресту, который поддерживает тех, кто покинул Украину и разместился на территории Польши, а также некоммерческой организации Peace Winds Japan — она, согласно заявлению Panasonic, также оказывает помощь Украине.

После начала «военной операции» на территории Украины деятельность в России приостановили многие международные компании. IKEA временно закрыла все магазины на территории страны. Volkswagen Group решила остановить производство автомобилей в России.

От поставок легковых машин и фургонов также временно отказалась Mercedes-Benz. Farfetch и другие онлайн-магазины люксовых марок ограничили возможность доставки в страну. Google заморозил продажу контекстной рекламы на своих платформах на российской территории. От поставок продукции временно отказалась Intel.

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