The Village заявил о закрытии российского офиса. Редакция продолжает работать из Варшавы

The Village закрывает российский офис. Об этом говорится в телеграм-канале издания.

Там уточняется, что редакция в безопасности и продолжает работать из Варшавы.

За несколько минут до этого о приостановке работы заявило издание Znak.com. «Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России», — заявили в редакции.

После начала «военной операции» России на Украине приостановил деятельность телеканал «Дождь»*, была заблокирована и ликвидирована радиостанция «Эхо Москвы» (продолжает работать через ютьюб-канал). Также Роскомнадзор заблокировал сайты «Медузы»*, The Village, «Радио Свободы»* и Русской службы Би-би-си.

Утром 4 марта Госдума единогласно приняла законопроект, который предполагает до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России.

*«Дождь», «Медуза» и «Радио Свобода» признаны Минюстом РФ средствами массовой информации, выполняющими функцию иностранного агента.